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شيكابالا يؤدي تدريبات خاصة في الجيمانزيوم

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شيكابالا يؤدي تدريبات خاصة في الجيمانزيوم شيكابالا يؤدي تدريبات خاصة في الجيمانزيوم

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أدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب لقاء القمة الأخير في الدوري.

المصرى اليوم

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