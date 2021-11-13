أخطاء مدافعي الاتحاد السكندري صداع في رأس حسام حسن

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يسعى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها مدافعي الفريق خلال المباريات الثلاث الأولى في مسابقة الدوري، ويرى العميد، أن أخطاء لاعبي خط الدفاع تسببت في خسارة الفريق 5 نقاط من 9، ودخول شباك محمد عبدالمنصف 10 أهداف.

ويدرس الجهاز الفني لزعيم الثعر، الاعتماد على المدافع محمد عبدالسلام، بشكل أساسي في مباراة الجونة المقبلة، على حساب الجامايكي داميون لوي، الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في المباريات الماضية والتي كان أخرها أمام بيراميدز.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة 4 -4 والفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعرض للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.