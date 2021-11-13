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إيهاب جلال يمنح لاعبو بيراميدز راحة 24 ساعة

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إيهاب جلال يمنح لاعبو بيراميدز راحة 24 ساعة إيهاب جلال يمنح لاعبو بيراميدز راحة 24 ساعة

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قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة قبل العودة والاستعداد مجددا لاستكمال باقي مباريات الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض بيراميدز خلال فترة التوقف الأخيرة مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وغزل المحلة لتجهيز جميع اللاعبين استعدادا للمرحلة الهامة المقبلة.

ويعود بيراميدز لاستئناف مبارياته يوم ١٩ نوفمبر الجاري أمام المصري بالجولة الرابعة للدوري قبل مواجهة إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر، وبعدها مواجهة إيه إس مانياما يوم ٢٨ نوفمبر الجاري في كينشاسا بذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية.

ويعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من عصر الاثنين على ملعب النادي قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة المصري.

المصرى اليوم

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