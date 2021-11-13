رئيس «موزعي الأسمدة»: وجود سعرين للأسمدة وراء الأزمة.. وهذه نصيحتي للحكومة

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شدد المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة، على ضرورة زيادة الدعم المقدم لأسعار الأسمدة من 3 آلاف جنيه للطن حاليا إلى 6 آلاف جنيه بعدما وصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه، في السوق الخارجية، في ظل ما يمر به العالم من أزمة ارتفاع جنوني في أسعار الأسمدة، وهو ما يتطلب التريث في تحرير أسعار الأسمدة.

وقال «الخشن»، في كلمته خلال مؤتمر «الزراعة والغذاء» اليوم السبت، أن التعامل مع الأزمة الحالية لارتفاع تكلفة الإنتاج عالميا، لا يمكن بوضع حلول جذرية لكنه يتطلب عددا من الإجراءات كمسكنات حتى عبور الأزمة، لحماية الصناعة والإستثمار وتوفير بيئة مناسبة لحماية الفلاح من الإرتفاع في أسعار الأسمدة في ظل وجود سعرين لسلعة واحدة.

وأوضح رئيس جمعية موزعي الأسمدة، أن هذه الإجراءات لابد أن تأتي نتيجة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، وأن يتحمل الفلاح جزءًا من التكاليف لتتمكن المصانع من توفير الإنتاج، مشددا على أهمية دور الحكومة في تحقيق الوفرة في الأسواق، من خلال إلتزام الشركات العاملة مع الدولة بضخ الحصة المقررة لصالح الزراعة وهي 55% من الإنتاج .

وأشار «الخشن»، إلى أن مصر تنتج مصر كميات من الأسمدة الأزوتية تكفي حاجة السوق المحلي، حيث تستهلك مصر سنوياً ما يقرب من 15 مليون طن، بينما يتم إنتاج 22 مليون طن، لكن المشكلة تكمن في منظومة توزيع الأسمدة التي تقوم عليها الجمعيات الزراعية والتي لم يتم تحديثها منذ ستينيات القرن الماضي، وأصبحت لا تتماشى مع الواقع الحديث، موضحا أن مشكلات الأسمدة والزراعة، هي متراكمة منذ أكثر من 20 عاما وكان يمكن حلها في ذلك الوقت.

وأوضح رئيس جمعية موزعي الأسمدة، ان حل الأزمة حاليا يواجه صعوبة بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار عالميا، وهو ما يتطلب ان تخطط الدولة للتقريب بين الأسعار الحالية لأسواق الأسمدة وأسعار الأسمدة المدعمة من خلال تقريب الفجوة بين السعرين لضمان تحقيق الوفرة وحل الازمة من خلال الوصول بسعر الطن إلى 6 الآف جنيها.

ولفت «الخشن»، إلى أن إن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها، حيث بلغ سعر الطن في الأسواق الحرة 14 ألف جنيه للطن، بينما لا يزال يوزع في الجمعيات الزراعية في مصر بـ 3200 جنيه فقط، وهو فارق كبير أدى إلى وجود أزمة وفرة، وتسريب السلعة المدعمة في السوق السوداء، وارتفاع بشكل مبالغ فيه على المزارعين، وهو أمر لا يصب في صالح الزراعة المصرية التي تعتمد على الأسمدة الأزوتية بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي.