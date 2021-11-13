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بـ«البطاقة الشخصية»: مترو الأنفاق: ٱكشاك بالمحطات للتطعيم ضد كورونا

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بـ«البطاقة الشخصية»: مترو الأنفاق: ٱكشاك بالمحطات للتطعيم ضد كورونا بـ«البطاقة الشخصية»: مترو الأنفاق: ٱكشاك بالمحطات للتطعيم ضد كورونا

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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن جميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب سيكون بها أكشاك لتلقي لقاح كورونا، مؤكدا: «بدأنا بمحطة مترو السادات اليوم».

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» على قناه «دي إم سي»، أن هناك فريق طبي متكامل في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين، موضحا: «نقوم بتشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية».

وأشار إلى أن المواطنين يتم تسجيلهم عن طريق التابلت ويتم تطعيمهم على الفور، مؤكدا أن هذه الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرا.

المصرى اليوم

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