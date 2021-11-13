لجنة أطباء السودان: مقتل 3 محتجين وإصابات متعددة خلال مظاهرات اليوم

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

وأكدت اللجنة أن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرا بإصابته، مضيفة أن الضحيتين الأخريين فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة لإصابتهما برصاص حي والاختناق بالغاز المسيل للدموع على التوالي.

وأشارت اللجنة إلى أن عددا كبيرا من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى مستشفيات العاصمة، لافتة إلى تفاقم الصعوبات التي تحول دون إيصال الجرحى إلى المستشفيات.