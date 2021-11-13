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الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 فى بطولة الجمهورية

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الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 فى بطولة الجمهورية الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 فى بطولة الجمهورية

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تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٧، مع مضيفه فاركو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: آدم طارق- محمد السيد- زياد وائل- كريم عمرو.

الوسط: حازم عاشور- عمر فتحي- محمد طه- عصام أحمد- أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبدالفتاح «تاحا».

وشارك يوسف عبدالقوي بدلًا من أحمد الشيخ، ومصطفى بهجت بدلًا من عصام أحمد، وإياد مدحت بدلًا من زياد وائل.

افتتح محمد عبدالفتاح «تاحا» التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٢ من عمر المباراة، قبل أن يسجل فاركو هدف التعادل في الدقيقة ٨٤، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١ بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ١٦ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣-١، وعلى المقاولون ٤-٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، وتعادل مع فاركو ١-١، مسجلًا ٢٣ هدفًا، مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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