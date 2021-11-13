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وجه طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك تهنئته لعبدالله غراب رئيس نادي الصيد الجديد ومجلسه بعد حسمهم الانتخابات لصالحهم والتي أجريت أمس الجمعة.

وقال طارق جبريل: «نادي الزمالك كان مع التغيير في نادي الصيد وتصحيح الأوضاع داخل النادي الذي عشنا فيه لسنوات طويلة»، مضيفًا: «ثقتنا كبيرة في مجلس الصيد الجديد وجميعهم كوادر متميز ولديهم خبرات كبيرة لكننا نتوسم فيهم خيرًا».

وأضاف: «التغيير كان مطلوب في نادي الصيد بالوقت الحالي، والجمعية العمومية حسمت قرارها في النهاية وصوتها لصالح المجلس الجديد».

وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي لغراب ومجلسه كان مميز ويهدف للتطوير والإصلاح على مستوى المجالات المختلفة.

واختتم: «أنا عضو في نادي الصيد منذ 50 عامًا وهو جزء هام في منظومة الرياضة المصرية».