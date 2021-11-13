نتائج مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعيد بالمظاليم.. أسوان في الصدارة

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انتهت مساء اليوم، مباريات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ «دوري المظاليم» حيث فاز الفيوم على سوهاج 1-0، والألمنيوم على الإعلاميين 2-0، وبترول أسيوط على تليفونات بني سويف 2-1، وملوي على البداري 1-0، وكيما أسوان على المدينة المنورة 2-1، وتعادل بني سويف وقنا 2-2. فيما تأجل لقاء ديروط ونادي المنيا الأحد المقبل.

وجاء ترتيب الأندية بجدول المسابقة كالتالي تصدر نادي أسوان المجموعة برصيد 18 نقطة، ويليه كيما أسوان برصيد 16 نقطة، والمنيا في المركز الثالث برصيد 3 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، وبترول أسيوط 12 نقطة، والألمنيوم 12 نقطة، وشباب طامية 9 نقاط، والفيوم 9 نقاط، وملوي 8 نقاط، وبني سويف 7 نقاط، البداري 7 نقاط، والمدينة المنورة 6 نقاط، وسوهاج 6 نقاط، وديروط 5 نقاط، والإعلاميين 4 نقاط وتليفونات بني سويف 3 نقاط، وفي المؤخرة قنا برصيد نقطتين.