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تغريم فتاة إيرلندية 3000 يورو بسبب قميص رونالدو

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تغريم فتاة إيرلندية 3000 يورو بسبب قميص رونالدو تغريم فتاة إيرلندية 3000 يورو بسبب قميص رونالدو

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كشفت تقارير صحفية، هوية وتفاصيل حصول الفتاة الصغيرة على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الإيرلندي (0-0) مساء الخميس الماضي.

واقتحمت طفلة صغيرة أرضية الملعب أثناء مباراة إيرلندا والبرتغال، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة ، وركضت باتجاه رونالدو، الذي عانقها وقدم لها قميصه.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن الفتاة الصغيرة، واسمها أديسون ويلان، وتبلغ من العمر 11 عاما، ادعت أنها تعرضت لغرامة مالية بقيمة 3000 يورو، بسبب اقتحامها استاد «أفيفا» في العاصمة الإيرلندية دبلن، وحصولها على قميص كريستيانو رونالدو.

وقالت أديسون ويلان، التي تلعب في فريق شيلبورن تحت 13 عاما، لـ«FM104»: «لقد تم تغريمي لأنني ركضت إلى أرض الملعب. والدي سيدفعها.

ولكن لاعبة كرة القدم الموهوبة تقول إن الحصول على قميص رونالدو يستحق الغرامة، مضيفة أن والدها سيكون «مسرورا» إذا تقدم شخص آخر بدفعها.

وشرحت أديسون كيفية دخولها إلى أرض الملعب، في تصريحات لـ«RTE Radio One Morning Ireland»، قائلة: «قفزت فوق الحاجز لأنني كنت في الصف الثاني. قفزت فوق الصف الأول وفوق الحاجز. ثم انطلقت بسرعة إلى أرض الملعب، ولكن كان هناك حراس أمن يركضون خلفي، وكان هناك اثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى، لذا واصلت الركض. وعندما رأيتهما ركضت أكثر نحو خط المنتصف، ثم تمكنت من الالتفاف حولهما، لكن بعد ذلك أمسكوا بي».

وأضافت: «كنت أصرخ فقط باسم رونالدو. استدار كريستيانو ورآني وكان يطلب منهم أن يتركوني. لقد جاء إلى. كنت فقط في حالة صدمة وأبكي، وقلت له هل يمكنني الحصول على قميصك؟ من فضلك، من فضلك، أنا معجبة كثيرا بك، كثيرا».

المصرى اليوم

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