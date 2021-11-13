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الاتحاد السكندري يُحصن نجمه 5 سنوات

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الاتحاد السكندري يُحصن نجمه 5 سنوات الاتحاد السكندري يُحصن نجمه 5 سنوات

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في تجديد التعاقد مع مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وجدد الاتحاد السكندري تعاقده مع مروان عطية، لمدة خمس مواسم قادمة، وقام اللاعب بتجديد تعاقده مع النادي السكندري، عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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