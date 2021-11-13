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«عربية النواب»: كلمة أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

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«عربية النواب»: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا «عربية النواب»: كلمة أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

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قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح أمام مؤتمر باريس الدولي بخصوص ليبيا، جاءت قوية ومعبرة عن ثوابت الموقف المصري في القضية الليبية، وتحمل العديد من الرسائل للقوى الداخلية والخارجية في الصراع الليبي.

واضاف «المغازي» في بيان له اليوم، أن تحذير الرئيس السيسي، من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا، وتقويض أي تقدم على صعيد المسار السياسي، تحت حجج وذرائع واهية، يؤكد رفض وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده، والقبول باستمراره داخل وطنه مؤكدا إنها إشارة واضحة لبعض القوى الإقليمية المتنفذة في ليبيا.

ولفت رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى دعوة الرئيس السيسي، جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ، والعبث بمقدرات وأمن الغير، مشددًا على أنها كلمة قوية في محفل عالمي، تبرز بوضوح ثوابت الموقف المصري في ليبيا، وبالخصوص لأنها أمن قومي مباشر، ورفض تصدير الإرهاب أو الميليشيات أو التنظيمات المتطرفة منها.

المصرى اليوم

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