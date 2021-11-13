انطلاق فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة

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انطلقت أولى فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بالممشى السياحي العالمي بمدينة الغردقة، مساء السبت، والذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، في دورته الأولى بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية.

ويضم المنتدى ورشا للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، يصاحبها عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.

كما يضم المنتدى ورش عمل ومعرضا للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وبرعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر الجارى، بمشاركة الفنانات المشاركات.