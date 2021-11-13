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حمادة أنور: الخطيب لن يقع في هذا الخطأ

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حمادة أنور: الخطيب لن يقع في هذا الخطأ حمادة أنور: الخطيب لن يقع في هذا الخطأ

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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن قيام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بافتتاح حمام سباحة جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مجلس إدارة الأهلي لا يحق له افتتاح أي من المنشأت جديدة خلال الأيام المقبلة، لأنه من المفترض أن يسلم النادي إلى المدير التنفيذي، قبل إجراء الانتخابات بأسبوعين».

وأضاف: «إذا افتتح الأهلي أحد المنشأت الجديدة، يجب أن يتم توجه الدعوى لجميع أفراد مجلس الإدارة الحالي، وليس القائمة الجديدة لمحمود الخطيب»، مضيفًا: «أعتقد أن الخطيب، سيوجه الدعوة إلى خالد الدردنلي، أمين الصندق، في حال افتتاح حمام سباحة جديد».

وتابع: «الخطيب، من الصعب أن يتجاهل، الدرندلي، لأنه شريك أساسي في النجاحات التي حققها مجلس الإدارة».

يُذكر أن انتخابات الأهلي سوف تقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

المصرى اليوم

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