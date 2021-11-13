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بيراميدز يهزم المحلة بهدف استعدادًا للدورى

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بيراميدز يهزم المحلة بهدف استعدادًا للدورى بيراميدز يهزم المحلة بهدف استعدادًا للدورى

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انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي نادي بيراميدز وغزل المحلة بملعب الدفاع الجوي، بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في الشوط الأول من عمر اللقاء.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي- على جبر- أحمد توفيق- أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر- إبراهيم حسن- محمود صابر- إبراهيم عادل- هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني إيهاب جلال بعدد من البدلاء من بينهم، ناصر منسي وعبدالله مجدي وأسامة جلال وعماد ميهوب، وإبراهيم شتا وإبراهيم عمر.

وجرت المباراة الودية على شوطين استمر كل منهما 60 دقيقة بالاتفاق بين الجهازين الفنيين في إطار تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري والذي يعود له الفريق بمواجهة المصري يوم 19 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب في إطار الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

المصرى اليوم

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