ماجد المصري يطلب الدعاء لابنه بعد إصابته بكسر مضاعف في الترقوة

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أعلن الفنان ماجد المصري، السبت، إصابة نجله بكسر مضاعف في الترقوة، مطالباً جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر المصري، عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، صورة لابنه وهو على فراش المرض في المستشفى، معلقاً عليها: «الحمد لله على كل حال.. كسر مضاعف في الترقوة.. برجاء الدعاء بالشفاء لابني أحمد ولكل مريض».

ماجد المصري

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية «لوكاندة الأوباش»، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.