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أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني

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أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني
تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي"

أعلى مستوى لأسعار الغرف الفندقية.. دبي تتصدر والقاهرة في المركز الثاني

كشفت دراسات لمؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دبي، وصل لأعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018، تزامنًا مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

ووفقًا للبيانات الأولية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، وصل متوسط الإشغال الفندقي في دبي، إلى نحو 81.6%؛ مما يؤكد أن الطلب المرتفع انعكس على متوسط سعر الغرفة المتاحة، والذي بلغ نحو 776 ريالًا سعوديًّا تقريبًا.

ووصل متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 ريالًا سعوديًّا تقريبًا خلال أكتوبر 2021، وجاءت القاهرة -حسب مؤشرات الإشغال الصادرة من السياحة المصرية- في المركز الثاني في أعلى إشغال فندقي لشهر أكتوبر.

وأضافت المؤسسة أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018 على التوالي؛ في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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