★ ★ ★ ★ ★

أصدر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الجدول النهائي والرسمي لمباريات بطولة الناشئين الثامنة التي يستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر 2021.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات وُزعت بحسب القرعة على ثلاث مجموعات؛ ضمت الأولى: السعودية والعراق ولبنان؛ فيما الثانية: سوريا وفلسطين والإمارات، والثالثة: البحرين واليمن والأردن.

وتفتتح البطولة يوم 5 ديسمبر 2021 بإقامة ثلاث مباريات الأولى بين الأردن والبحرين عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب نادي النهضة بالدمام، الذي يستضيف كذلك مباراة لبنان والسعودية عند الساعة 6.45 مساءً؛ فيما يشهد ملعب نادي الخليج بمنطقة سيهات مباراة الإمارات وسوريا عند الساعة الخامسة مساءً.

وتقام يوم 7 ديسمبر 2021 ثلاث لقاءات كذلك؛ حيث يستضيف ملعب نادي النهضة مباراتي فلسطين والإمارات، اليمن والأردن عند الثالثة عصرًا، والساعة 6.45 مساءً على التوالي، وتقام على ملعب نادي الخليج مباراة عند الخامسة مساءً بين العراق ولبنان.

وفي يوم 9 ديسمبر 2021، يلتقي على ملعب النهضة البحرين واليمن عند الثالثة عصرًا، والسعودية والعراق عند الساعة 6.45 مساءً؛ فيما يتواجه منتخبا سوريا وفلسطين على ملعب الخليج عند الخامسة مساءً.

ويشهد يوم 11 ديسمبر 2021 عند الثالثة عصرًا، والساعة 6.45 مساءً إقامة مباراتي الدور قبل النهائي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي يعود يوم 13 الذي يليه لاحتضان المباراة النهائية عند الساعة 6.45 مساءً.

وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة؛ بحيث يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة الختامية.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يحمل لقب النسخة السابعة من البطولة التي كانت أقيمت عام 2019 في الأردن؛ فيما حل المنتخب الأردني ثانيًا، وجاء المنتخب السوري ثالثًا.