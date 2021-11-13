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«طالبان» تؤكد سقوط قتيل وجريحين جراء انفجار سيارة في كابل

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«طالبان» تؤكد سقوط قتيل وجريحين جراء انفجار سيارة في كابل «طالبان» تؤكد سقوط قتيل وجريحين جراء انفجار سيارة في كابل

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أكدت حركة «طالبان» التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخران جراء انفجار وقع اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة كابول.

وذكر وزير الإعلام بالوكالة في حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في «تويتر» اليوم السبت أن انفجار سيارة وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الـ18 غرب كابل، مرجحا أن سبب الحادث يعود إلى اندلاع نيران داخل السيارة.

وتابع مجاهد أن تحقيقا أطلق في ملابسات الحادث.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة «آماج» الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن السيارة تم تفجيرها بواسطة قنبلة مغناطيسية.

المصرى اليوم

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