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الكويت .. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينا

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الكويت .. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينا الكويت .. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينا

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نشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم» مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ضم المرسومان اللذان سينشران في عدد الجريدة غدا الأحد 35 اسما.

وكان مجلس الوزراء، قد خاطب وزارة الإعلام لنشر المرسومين الأميريين رقم 202 و203 لسنة 2021، في الجريدة الرسمية وذلك يوم الأحد 14 الجاري.

يقضي المرسوم الأول بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها بعض السجناء، والثاني بتخفيض مدة العقوبة عن بعض الأشخاص.

ومهد أمير الكويت الشبخ نواف الأحمد الجابر الصباح في أكتوبر الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهو شرط رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع ، والتي تسببت في تعطيل إصلاحات مالية مقررة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

المصرى اليوم

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