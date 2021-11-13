بعد امتلاء بحيرة وادي حوضين بالمياه.. فرحة بين أهالي حلايب وشلاتين بالأمطار الغزيرة

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حالة من الفرح والسعادة، سادت بين أهالي حلايب وشلاتين والتجمعات البدوية جنوب البحر الأحمر، بعدما امتلأت الأودية الجبلية بمياه الأمطار التي سقطت الأيام الماضية، ما يمهد لعودة البساط الأخضر للصحراء وانتعاش موسم الرعي.

واحتفل عدد من شباب المنطقة بسقوط الأمطار بطريقتهم الخاصة بالتقاط الصور السليفي والتذكارية مع مياه الأمطار لتسجيل هذه اللحظات، فيما امتلأت بحيرة التخزين بوادي حوضين بكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول.

قال عدد من أهالي المنطقة إن الأمطار ملأت الأودية الصحراوية، ما سيساهم قي استقرار ملء الخزان الجوفي وظهور المراعي الخضراء خلال الأيام المقبلة، وذلك انتظارا لتحول المنطقة من اللون الأصفر إلى بساط أخضر من العشب والحشائش والأشجار، وسط احتفال المئات من أبناء القبائل البدوية من البشارية والعبابدة في عدة أودية صحراوية بالبحر الأحمر.

واعتبر مشايخ البدو بالمنطقة أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تساهم في استقرار البدو، بالإضافة إلى تكاثر الحيوانات البرية خاصة الغزال المصري والأرانب البرية والأعشاب الصحراوية، بالإضافة إلى تخزين المياه لعدة أشهر في الخزان الجوفي والسطحي والاستفادة منها في الزراعة والشرب وسقي الإبل والماشية.

كانت منطقة حلايب وشلاتين قد شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتفرقة بعدة مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية.