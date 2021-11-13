واشنطن: المجلس السيادي الجديد في السودان يمثل تصعيداً كبيراً للأزمة

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق حيال الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبر تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسته.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية للحرة إن «الولايات المتحدة أوضحت منذ 25 أكتوبر؛ أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو اتفاق يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستأنف الحكم المدني في السودان بما يتماشى مع الإطار المنصوص عنه في الإعلان الدستوري لعام 2019».

واعتبرت المتحدثة أن «التعيين المزعوم للجنرال البرهان لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة لم يتم ترشيحهم من قبل قوى الحرية والتغيير هو انتهاك واضح لهذا الإطار ويمثل تصعيداً كبيراً في الأزمة الحالية».

وحثت المتحدثة باسم الولايات المتحدة «قوات الأمن السودانية على الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تخاطر بالشراكة الأميركية السودانية وعلى إعادة الالتزام بالعمل مع الجهات الفاعلة المدنية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني».