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وزيرة البيئة تتلقى تهنئة اليابان على استضافة مؤتمر المناخ المقبل

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وزيرة البيئة تتلقى تهنئة اليابان على استضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل وزيرة البيئة تتلقى تهنئة اليابان على استضافة مؤتمر المناخ المقبل

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تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من وزير البيئة الياباني على استضافة لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

ناقش الطرفان خلال اللقاء المقترح الياباني بخصوص البند السادس بشأن الشفافية، والذي يتم مناقشته في المؤتمر، حيث أثنت وزيرة البيئة المصرية على التعليقات الصادرة من الجانب الياباني فيما يخص تمويل المناخ، قائلة «نحن نركز على مفهوم السياسات والإجراءات وإدراجها في المساهمات المحددة الوطنية، وسوف نبذل قصارى جهدنا للانتهاء من البند السادس في المؤتمر.

وشكرت الوزيرة الجانب الياباني على دعم مصر في مجال التلوث البحري وخاصة بالبلاستيك، من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وتقديم الدعم في مجال الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال ادارة المخلفات البلاستيكية .

المصرى اليوم

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