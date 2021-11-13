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بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين على كشف الفضائح الجنسية لبعض رجال الكنيسة

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بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين على كشف الفضائح الجنسية لبعض رجال الكنيسة بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين على كشف الفضائح الجنسية لبعض رجال الكنيسة
طالبهم بمواجهة المعلومات المضللة على الإنترنت

بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين على كشف الفضائح الجنسية لبعض رجال الكنيسة

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم (السبت)، عن شكره للصحفيين، على ما قدموه من مشاركة في فضح الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها رجال دين، وحاولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التستر عليها في البداية.

وأشاد البابا خلال مشاركته في حفل تكريم اثنين من المراسلين المخضرمين، هما فيليب بوليلا من "رويترز" وفالنتينا ألازراكي من تلفزيون "نوتيثيروس" المكسيكي، على مهمة الصحافة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ودعا إلى ضرورة أن يخرج الصحفيون من غرف التحرير، ويكتشفوا ما يحدث في العالم الخارجي؛ لمواجهة المعلومات المضللة التي غالبًا ما توجد على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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