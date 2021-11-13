تحضيرًا لمواجهة فيتنام في التصفيات الآسيوية.. الأخضر يدشن تدريباته في هانوي

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تمارين خاصة للقرني برفقة الجهاز الطبي

فتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، ملف تدريباته في مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام؛ استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب فيتنام، الثلاثاء المقبل، على "ملعب ماي دينه"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على " ملعب هانق داي"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي قسّم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة؛ فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، اكتفى حارس المرمى "فواز القرني" بتمارين خاصة بالنادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.