رياح محملة بالأتربة بين قنا والأقصر وتوقعات بسقوط الأمطار

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هبت منذ قليل اليوم السبت، رياح جنوبية شديدة محملة بالأتربة، على الطرق الرابطة بين مدن الأقصر وقنا والبحر الأحمر، مع تحذيرات بسقوط أمطار غزيرة، ضربت مدن الأقصر وقنا، مع تحذيرات للسائقين المتوجهين من مدن الأقصر وقنا على طريق فقط القصير يتوخى الحذر وتجنب السرعة بسبب الرياح المحملة بالأتربة.

كانت أعلنت محافظة الأقصر، حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة. وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الإستعداد لسقوط امطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة، وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وكذلك شدد على مسؤول الاسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الاسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.