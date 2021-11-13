الفيوم : 8 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توفير 8 منافذ بيع متحركة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

وأشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى الدفع بعدد 8 سيارات كمنافذ مجهزة متحركة لبيع اللحوم الطازجة ومصنعاتها وكذلك الدواجن، بالأضافة إلى بيع السلع والمنتجات الغذائية والتموينية.

وأضاف معاون المحافظ، أن المنافذ متواجدة الان، بمناطق السواقى، والصوفى بمدخل الصيفية، والسلخانة، وكيمان فارس بجانب موقف سنهور، وقحافة وميدان الحواتم، لافتاً إلى عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالأماكن المستهدفة، حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة بالكيلو من ١١٥ جنيها، و٦٨ جنيها للحوم المجمدة.

ولفت معاون المحافظ، إلى أن توفير المنافذ تسير جنباً إلى جنب مع الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع الأساسية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.