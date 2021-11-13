المشدد 3 سنوات لأب و5 سنوات لأبنائه بتهمة الشروع في قتل صهرهم بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد ٣ سنوات لأب و٥ سنوات لـ4 من أبنائه لشروعهم في قتل والد زوجة أحداهم «نسيبهم» بسبب خلافات المصاهرة بطوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال وممدوح خورشيد وكيل النيابة وسكرتارية محمد فرحات.



تضمن أمر إحالة المتهمين وهم كل من «س ح ش» ٦٢ عاما بالمعاش وأبناءه «ع س ح» و«ع س ح»سائق و«م س ح» و«ع س ح» بأنهم شرعوا في قتل المحني عليه «ع ح ش» بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا أسلحة بيضاء «شوم وسكين» وتربصوا له قباله منزله وما أن وصل اليه حتي قاموا بالدخول خلفه واعتراضه أثناء صعوده السلم وضربوه مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين إصابته لوجود خلافات مصاهرة بينهم إلا أن الأهالي تدخلوا للدفاع عنه وخضع بعدها للعلاج كما أن المتهمين أحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص من شوم وسكين.



ترجع وقائع القضية عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بلاغا من مأمور مركز طوخ بوجود مشاجرة بدائرة المركز وإصابة شخص في حالة خطيرة تم نقله إلى المستشفى.



وتوصلت التحريات إلى تعدي أب و٤ من أبناءه على شخص بأسلحة بيضاء إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والد زوجة احد المتهمين وبينهم خلافات المصاهرة

تم ضبط المتهمين وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة حضوريا على الأول بالمشدد ٣ سنوات وعلي أبنائه بالسجن المشدد ٥ سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.