رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية

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أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 1919، اليوم السبت، بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسته.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كلٍ من الدكتور عبدالرؤوف هاشم محمد المستشار القانونى لرئيس الجامعة والمتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور أسامة عبدالمنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشرى، والدكتور نصر عبدالوهاب عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد محمد عنانى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، وأدهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشاعر القائم بأعمال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وأشرف عامر مدير الشؤون القانونية بالجامعة.



كما أعلنت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك إعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر الجاري، بعد موافقة واعتماد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية.



وتجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس الموافق ١٨ نوفمبر وحتى الساعة الثانية ظهراً، ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر، ثم تلقى طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر، ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر .



ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج إعتباراً من الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، ثم في الـ ٣٠ من نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ،و يليها يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، ويراعى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- ١٩، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.