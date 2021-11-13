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ما دخل عبدالحليم حافظ؟.. محمد هنيدي يحكي عن تعرضه للنصب في الإسكندرية ()

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ما دخل عبدالحليم حافظ؟.. محمد هنيدي يحكي عن تعرضه للنصب في الإسكندرية (فيديو) ما دخل عبدالحليم حافظ؟.. محمد هنيدي يحكي عن تعرضه للنصب في الإسكندرية ()

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حكى الفنان محمد هنيدي تعرّضه إلى النصب في طفولته بطريقة لم يتخيلها.

وقال «هنيدي» في برنامجه «هنيدي شو» المُذاع عبر قناة «المحور»: «ليّا ذكرى لطيفة قدام فندق شهير في الإسكندرية، كنت عند خالتي بتحبني وقدمتلي 10 جنيه وكان مبلغ كبير، نزلت اشتريت حاجه وأصبح معايا 7 جنيه ونصف، وروحت على البحر لقيت حد قالي: تتصور صورة عبدالحليم في فيلم (في يوم في شهر في سنة)».

تابع: «أنا قلت له: بتتكلم بجد؟!.. وقفنا ومستني الموجه وقولت له: أنا مسافر هتطلع امتى الصور، قال لي أديني 10 جنيه، قلت مش معايا إلا 7 ونصف فوافق، وكتب وصل عليه عنوان.. وروحت أستلم الصور قالي: أمشي من هنا.. طلع تارزي.. وقال: شوف النصاب اللي بيبعتلنا الناس هنا».

واستمر من بعدها الفنان في البحث عن المصور في شارع الرمل، لكن لم يجده وظل يبكي في طريق عودته إلى منزله في القاهرة، وأختتم كلماته: «نصب عليّا». ليرد عليه له الفنان مصطفى قمر- ضيفه في البرنامج- أنها ليست حكايه فقط بل يتخيلها كـ«مشهد في فيلم».

المصرى اليوم

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