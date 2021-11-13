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تأجيل محاكمة الفنان شادي خلف في اتهامه بالتحرش وهتك العرض لـ19ديسمبر

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تأجيل محاكمة الفنان شادي خلف في اتهامه بالتحرش وهتك العرض لـ19ديسمبر تأجيل محاكمة الفنان شادي خلف في اتهامه بالتحرش وهتك العرض لـ19ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، محاكمة الفنان شادى خلف في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

وحضر الفنان شادى خلف من محبسه مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

كانت النيابة أحالت الفنان شادي خلف إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات اتهامه بالتحرش وهتك عِرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة.

جاء أمر الإحالة، رغم انكار شادي خلف للتهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن ما تعرض له هو حملة تشهير به، قادتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأشهر الماضية، عمدت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على نشر شهادات، تناولت عددًا من وقائع التحرش التي أُحيل بسببها «خلف» إلى المحاكمة، وهو ما ظهر إلى النور على وجه التحديد في يونيو الماضي.

وخلال هذه الفترة، نشرت صفحة، تحمل اسم «egyptiansafety» بعضًا من وقائع الفنان الشاب بمتدربات ورشته التمثيلية، حتى قالت عنه في منشور: «عشرات الفتيات تم التحرش بهن من شخص واحد خلال ورش التدريب التمثيلية على مدار ست سنوات إلى الآن، وأخريات حاول التعدي عليهن».

المصرى اليوم

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