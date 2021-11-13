أخبار عاجلة

رسميًا.. محافظ القاهرة يعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية -
أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في المنيا -
«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر -
حزب إرادة الشعب التونسي : نحن مع قيس سعيد ونساند توجهه -
تسجيل 21 وفاة و3677 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
مخاوف أمريكية من غزو روسي لأوكرانيا -
الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر -
استهداف معبر نصيب الحدودي -
الدبيبة يحذر من فوضى الانتخابات -
تفكيك شبكة إجرامية في المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

Print
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وكان الرئيس قد وجَّه رسائل إلى الشعب الليبي، أمام مؤتمر باريس، الجمعة، وقال : «يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون سنداً لكم وقوة متى احتجتموها دعماً لأمنكم وخياراتكم وطموحاتكم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة

لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة