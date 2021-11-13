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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وكان الرئيس قد وجَّه رسائل إلى الشعب الليبي، أمام مؤتمر باريس، الجمعة، وقال : «يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها دعماً لأمنكم وخياراتكم وطموحاتكم».