«الصحة» تدرس إلغاء رسوم استخدام «التطبيق الإلكتروني» المستخدم لإثبات تلقي «لقاح كورونا»

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أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود إقبال كبير من المواطنين على تحميل التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، الذي اطلقته الوزارة منذ أيام، لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا، ويكون الوسيلة الالكترونية لشهادة تطعيم كورونا بـ«كيو آر كود»، وبمثابة جواز السفر الصحي المصري، مثل دول العالم.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة تدرس مع الجهات المسؤولة إلغاء الرسوم الإدارية التي تقدر بـ«مائة جنيه»، نظير تفعيل التطبيق الالكتروني للمواطن، وتحديد موقفه من تلقى اللقاح من عدمه، مشيرا أنه من أجل تفعيل التطبيق وتسهيل الاقبال عليه واستخدامه في مختلف الفاعليات، فإن الوزارة تدرس بجديه الغاء قيمة الرسوم وتعديل التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أنه فور تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة، يتطلب من الشخص إدخال رقم تسجيل اللقاح والرقم القومي، ثم تأتي الخطوة التالية بضرورة سداد رسوم مالية ثقدر بـ100 جنيه للوصول للخطوة الأخيرة التي تفيد موقف تلقى المواطن للقاح، بحيث يعبر اللون الأخضر على تلقي اللقاح، واللون الأحمر عدم تلقي اللقاح، واللون الأصفر يفيد بتلقيه جرعة واحدة فقط.

إلى ذلك شددت وزارة الصحة والسكان، على جميع الجهات والهيئات ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها على مستوى الجمهورية، أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، من دخول مقار الوزارة والجهات التابعة لها، وهو القرار الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الاثنين المقبل ١٥ نوفمبر، ودعت الوزارة في منشور لها، جميع الهيئات التابعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار بمنتهى الجدية.