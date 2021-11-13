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«تعليم الشرقية» تكرم الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية

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«تعليم الشرقية» تكرم الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية «تعليم الشرقية» تكرم الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية

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كرمت دعاء زكريا، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، السبت، الطلاب الفائزين فى المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية لعام 2021، بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

وهنأ رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الفائزين في المسابقة متمنيا لهم ولجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة التوفيق والتقدم والرقي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعلم والتعلم ، مشيراً إلى أن تقدم الأمم يأتي من خلال الاهتمام بتقديم تعليم جيد ليساعد في بناء المجتمع وتقدمه.

المصرى اليوم

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