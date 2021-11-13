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بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض

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بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقان في أحد أحياء مدينة الرياض، وتمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأشاد الرائد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مشددًا على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.


الوطن السعودية

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