القبض على ثلاثة نفذوا عمليات نصب واحتيال

استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد

أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن...