أخبار عاجلة

رسميًا.. محافظ القاهرة يعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية -
أمطار خفيفة بمناطق متفرقة في المنيا -
«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر -
حزب إرادة الشعب التونسي : نحن مع قيس سعيد ونساند توجهه -
تسجيل 21 وفاة و3677 إصابة جديدة بكورونا في الاردن -
مخاوف أمريكية من غزو روسي لأوكرانيا -
الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر -
استهداف معبر نصيب الحدودي -
الدبيبة يحذر من فوضى الانتخابات -
تفكيك شبكة إجرامية في المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

القبض على ثلاثة نفذوا عمليات نصب واحتيال

Print

بلاغ بوجود غزالين طليقين في الرياض

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)،...

58ec554046.jpg الرياض : الوطن
4c94c8f903.jpg08 ربيع الثاني 1443 هـ

استكمال المرحلة الأولى من الدراسة للقاح ميرس

استكمل مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة أكسفورد أول دراسة سريرية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

‏استرداد أجهزة توليد للطاقة الشمسية سرقت من موقع تحت الإنشاء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد...

icon-byline.pngبريدة :الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد

أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

10 تحديثات في توكلنا .. تعرف عليها

أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

السعودية تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

السعودية تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟

السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟

السعودية تسجل 31 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 31 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا