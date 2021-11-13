السودان.. مقتل متظاهر برصاص الجيش في أم درمان وإصابات بالخرطوم

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قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن متظاهرًا على الأقل قُتل في مدينة أم درمان برصاص الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، اليوم السبت، ضد استيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة على صفحتها على فيسبوك، وقوع إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم؛ مشيرة إلى صعوبات بالغة في إيصال الجرحى إلى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلامية: إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء العاصمة؛ مؤكدًا أن معظم المحال التجارية مغلقة في السوق العربي وسط الخرطوم، كذلك أغلقت السلطات الجسور؛ تحسبًا لمظاهرات حاشدة دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بحكم مدني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن طاردت المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات.

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سَدّ الجسور الرابطة للعاصمة بضواحيها.. وطاردهم في الشوارع الجانبية

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت) لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وطاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان؛ حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية؛ للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في نهاية الشهر الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأم درمان، جنودُ وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.