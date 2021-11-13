نادي الأسير الفلسطيني: الموت يقترب من «الفسفوس» المُضرب عن الطعام منذ 122 يوما

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كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن مآساة الوضع الصحي للأسير، كايد الفسفوس.

وذكر النادي أن الموت المفاجئ يقترب من الأسير بعد ظهور علامات تشير إلى «وجود تجلط في الدم» عنده.

والأسير الفسفوس، مضرب عن الطعام منذ 122 يوما، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، وتحتجزه السلطات الإسرائيلية في مستشفى «برزيلاي»، وسط تدهور وضعه الصحي.

ويرفض الجانب الإسرائيلي الإفراج عنه رغم خطورة وضعه، بشهادة الأطباء، حيث يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع.

والأسير متزوج وأب لطفلة، وتعرض مع أفراد عائلته لعدة اعتقالات.