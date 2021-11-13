مياه أسوان: جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها

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قال المهندس يحى عبدالمنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بأسوان، إنه تم تشغيل محطات مياه الشرب الكبرى الثلاث بمدينة أسوان (شيشة، وجبل تفوق، وفريال)، وبمجرد إمتلاء خطوط الشبكة ستصل لفورها للمنازل.

وأضاف أبوزيد، أن جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها بعد الإنتهاء من أعمال إصلاح محطة الجزيرة التي تأثرت امس بمياه الأمطار.

وعن تجمعات برك المياه أكد ابوزيد أنه تم الإنتهاء من معظم الأماكن وسيتم الإنتهاء من بقية الأماكن بمنطقة الشلال خلال ساعات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن جميع الفرقة الفنية بالشركة في حالة طوارئ ومتواجدة بكامل اطقمها في مواقع العمل وتؤدى عملها بكفاءة دون خسائر في المعدات والأفراد.

وأوضح أنه رغم غزارة كميات مياه الأمطار في مناطق عديدة بمدينة أسوان؛ إلا أن الاطقم واجهتها يدويا وآليات بالامكانات المتاحة لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.