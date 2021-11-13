أخبار عاجلة

محافظ البحيرة عن موجة الطقس: «الأمور تحت السيطرة.. وبكرة إجازة للمدارس» -
«حقي أنتقد الخطاب الفني».. تعليق مفاجئ من خالد الجندي على أزمة أغانى المهرجانات -
مسؤول عسكري أمريكي يؤكد استمرار دعم اليمن و«قيادته الشرعية» -
أخصائية تغذية: ممارسة الرياضة يؤدي إلى مشاكل بالغضاريف في هذه الحالة -
استشاري: يجب تعليم الطفل الدفاع عن نفسه ضد التحرش -
متابعة العمل بوحدات محلية ومراكز تكنولوجية في قنا -
«جاءنا البيان التالي».. هكذا عبر محمد هنيدي عن حالة الطقس السيئ -
«إحنا في الخريف بنشوف الأربع فصول بيوم واحد».. «الأرصاد» تكشف موعد استقرار الطقس -
40 شخصا حصيلة قتلى المظاهرات في السودان -
فناء 3 آلاف من أشجار السكويا العملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الصحة» تنفي وجود بؤر إصابة بـ«شلل الأطفال» وتُطلق «حملة تطعيم» لتعزيز القدرة المناعية

Print
«الصحة» تنفي وجود بؤر إصابة بـ«شلل الأطفال» وتُطلق «حملة تطعيم» لتعزيز القدرة المناعية «الصحة» تنفي وجود بؤر إصابة بـ«شلل الأطفال» وتُطلق «حملة تطعيم» لتعزيز القدرة المناعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم ظهور أي حالات إصابة بشلل الأطفال في خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن ما تم تداوله على «السوشيال ميديا» حول وجود بؤر للإصابة هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة المقبلة بهدف رفع القدرة المناعية للأطفال على مستوى الجمهورية حتى سن 5 سنوات، وفقًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة.

مؤتمر وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات - صورة أرشيفية

وأضاف «عيد» أن آخر حالة إصابة بالمرض ظهرت في مصر عام ٢٠٠٤، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من الفيروس منذ ٢٠٠٦، ومنذ هذا التاريخ لم تظهر حالات إصابة بفضل برنامج التطعيمات، مؤكدًا أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الأنظمة الصحية بالعالم، وخصوصًا برامج الترصُّد والتطعيمات، وبالتالى ارتأت الوزارة أهمية تعزيز القدرة المناعية لجميع الأطفال على مستوى الجمهورية من خلال إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وتوقع رئيس قطاع الطب الوقائى أن تنطلق الحملة مطلع شهر ديسمبر المقبل، بمجرد وصول جرعات التطعيم من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت الوزارة أن التطعيم يستهدف 16.5 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، وأنه سيكون تطعيمًا فمويًّا، وتتم حاليًا التجهيزات اللازمة بكل المحافظات وإعداد الكوادر الطبية لإطلاق الحملة الجديدة، بحيث يتم توفير التطعيم طول اليوم بمراكز ووحدات الصحة، كما ستجوب الحملات الشوارع بكل محافظات الجمهورية، وسوف تستمر من 5 أيام إلى أسبوع.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من مخاطر تجاهل أي أسرة للحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وأى تطعيمات روتينية للأطفال خلال العام الأول من الولادة.

وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق إلى خطورة فيروس شلل الأطفال، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرض، وقالت إنه مرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبى، وكفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة

لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة

أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم