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بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين لمساعدتهم في الكشف عن الفضائح الجنسية للكنيسة

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بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين لمساعدتهم في الكشف عن الفضائح الجنسية للكنيسة بابا الفاتيكان يشكر الصحفيين لمساعدتهم في الكشف عن الفضائح الجنسية للكنيسة

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شكر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، الصحفيين، على المساعدة في الكشف عن فضائح الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها رجال الدين والتي حاولت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التستر عليها في البداية.

وأشاد البابا بـ«مهمة» الصحافة، وقال إنه من الضروري أن يخرج الصحفيون من غرف التحرير ويكتشفون ما يحدث في العالم الخارجي لمواجهة المعلومات المضللة التي غالبا ما توجد على الإنترنت.

وأضاف البابا فرنسيس: «أشكركم على إبلاغنا بالخطأ داخل الكنيسة، وعلى مساعدتنا في عدم إخفائه... وعلى الصوت الذي منحتموه لضحايا الانتهاكات».

جاء ذلك خلال حفل لتكريم اثنين من المراسلين المخضرمين، هما فيليب بوليلا من رويترز وفالنتينا ألازراكي من تلفزيون نوتيثيروس المكسيكسي، على حياتهما المهنية الطويلة التي قضياها في تغطية شؤون الفاتيكان.

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