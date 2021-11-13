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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الاختبارات المعملية لإنتاج لقاح فيروس كورونا المصري والذي يعمل عليه فريق من علماء المركز القومي للبحوث، وذلك غدا الأحد في مؤتمر صحفي بمقر المركز.

كما يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمرحلة الزمنية لإجراء التجارب والتي سيتم إجراؤها في مستشفي المركز القومي للبحوث، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.