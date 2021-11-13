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وزير التعليم العالي يعلن النتائج الأولية للقاح المصري غدًا

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وزير التعليم العالي يعلن النتائج الأولية للقاح فيروس كورونا المصري غدًا وزير التعليم العالي يعلن النتائج الأولية للقاح المصري غدًا

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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الاختبارات المعملية لإنتاج لقاح المصري والذي يعمل عليه فريق من علماء المركز القومي للبحوث، وذلك غدا الأحد في مؤتمر صحفي بمقر المركز.

كما يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمرحلة الزمنية لإجراء التجارب والتي سيتم إجراؤها في مستشفي المركز القومي للبحوث، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.

المصرى اليوم

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