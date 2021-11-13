تأجيل محاكمة إمام مسجد بالدقهلية هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن لـ15 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، محاكمة إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة من الخلف عدة مرات مستغلا ترددها عليه مع أقرانها لحفظ القرآن الكريم، لجلسة يوم الإثنين المقبل 15 نوفمبر، لسماع مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني بعد أن ‏وجهت النيابة العامة للمتهم بهتك عرض طفلة بالقوة أثناء تحفيظه لها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة‎.‎

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية ‏المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبدالباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود ‏السيد مرسي وسكرتارية عماد الجميل‎.‎

واستمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقشة الطفلة في جلسة سرية داخل ‏غرفة المداولة، ومواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، واستدعاء زوجة المتهم لمناقشتها‎.‎

وقالت الطفلة إن الشيخ كتم فمها وربط يديها قبل أن يخلع عنها بنطالها ثم وضعها على السرير على بطنها وقام بالتعدي عليها وعندما صرخت وبكت لم يستمع لها وهددها بالقتل لو أخبرت أمها، كما أكد لها أن والدتها ستضربها لو علمت بما حدث لذلك خافت أن تخبرها في البداية .

وطلب دفاع المجني عليها تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل ‏مع هتك العرض، لتوقيع اقصي العقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام‎.‎

كان المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة أحال المتهم سليمان فايد إمام وخطيب مسجد قرية منشية البدوي، دائرة مركز طلخا، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 11 سنة أثناء ترددها على منزله، وداخل إحدى الحضانات مع أقرانها لحفظ القرآن الكريم.

ووجهت النيابة للمتهم هتك عرض المجني عليها ‏الطفلة “جنة ع.”، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها – ‏بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين ‏والعلم بغية تربيتها وتعليمها‎.‎

وجاء بقرار الإحالة أن المتهم أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجه لها لمخدعه ‏حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ‏ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك ‏عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد ‏بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين ‏بالتحقيقات‎.‎

وكشف تقرير الطب الشرعى عن مفاجأة حيث أكد تكرار التعدى على الطفلة من الخلف وهو ما يتماشى مع أقوال الطفلة وأمها، التي أكدت أن شيخ المسجد تعدى عليها في الحضانة وفى منزله حيث استدرجها بعد تحفيظ القرآن وانصراف أقرانها وقام بتكتيف يديها وكتم أنفاسها ثم خلع عنها بنطالها وتعدى عليها على السرير من الخلف .

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من أسرة طفلة عمرها 11 سنة، تتهم إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا بالتعدى جنسيا على طفلتها وهتك عرضها، وتم عرض الطفلة على الطب الشرعى الذي أكد أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجنسى من الخلف.

تمكنت مباحث الدقهلية من القبض على المتهم عقب هروبه من منزله بالقرية إلى إحدى الشقق بمركز دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وقالت والدة الطفلة لـ«المصرى اليوم»: «إحنا استأمنّاه على بنتنا علشان شيخ الجامع وحافظ لكتاب الله وكانت بتروح له كل يوم تحفظ القرآن بالتجويد، وهي ما شاء الله عليها ختمت القرآن ومؤدبة وبريئة لكن للأسف خان الأمانة واغتال براءتها وطفولتها».

وأضافت الأم: «أنا زوجى متوفى من 4 سنين وبشتغل علشان أصرف على أولادى، وكنت حريصة إنى أحفظهم القرآن علشان يحميهم وبنتى جنة متفوقة وبتحفظ القرآن بانتظام، لكن فجأة بقت ترفض تروح تحفظ القرآن سواء عند الشيخ سليمان في البيت أو في الحضانة إللى بيحفظ فيها، وكنت أجبرها تروح وكنت فاكرة إن ده بسبب الدلع وإنها عايزة تلعب وتترك حفظ القرآن لكن نفسيتها بدأت تتعب وشعرها يقع وأنا مش فاهمة في إيه، وروحت بيها عند دكتور وقال إن نفسيتها وحشة ومحتاجة اهتمام وطلب عمل تحاليل لها».

وقالت الأم باكية: «مكنتش فاهمة وكنت باضغط عليها تروح تحفظ القرآن عند الشيخ حتى فوجئت في يوم بنت عمها قالت لى إحنا عايزين نقولك حاجة بس متضربيش جنة فخفت وقلت لها مش هاضربك طبعا بس قولوا لى إيه اللى حصل، فقالت بنت عمها إن الشيخ سليمان وإحنا في الحضانة كان عايز يدخل جنة غصب عنها حجرة وكتم نفسها وشدها من إيديها وهى كانت بتعيط ولما أنا شفته سابها وقلت لجنة تقولك قالت لأ ماما هتضربنى والشيخ هيقتلنى».

وبكت وهى تقول: «لم أصدق ما حكته بنت عمها وسألت جنة أكدت اللى حصل وكانت مرعوبة فطمنتها وقلت لها مش هاضربك بس هو عمل كده من قبل، فالبنت اتشجعت وقالت لى آه في البيت عنده وأخدنى وقفل عليّ بعد العيال مامشيت وكتفنى وكتم نفسى وأنا كنت بأصرخ وأعيط وبعدين قلعنى البنطلون ونيمنى على السرير على بطنى وقعد يعمل حاجات وجعتنى أوى بس مش عارفة كان بيعمل إيه».

وتابعت الأم: «جريت على الشيخ أسأله إزاى يعمل كده وأنا نفسى يقولى محصلش وإن بنتك بتتخيل لكن فوجئت إنه بيقولى كل ده علشان بوسة أنا بوستها بس ومعملتش حاجة، فاتصدمت وأخدتها وروحت كشفت عليها والدكتور قالى إن غشاء البكارة سليم لكن في آثار اعتداء من الخلف فقلت لأعمامها وعملنا محضر والطب الشرعى أكد أن في استخدام من الخلف أكثر من مرة، يعنى الواقعة ثابتة عليه والبنت نفسيتها متدمرة».