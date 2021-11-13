موسكو تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا وعودة اللاجئين

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن على الغرب أن يتوقف عن تعطيل عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير الفاتيكان لشؤون الخارجية رئيس الأساقفة، بول ريتشارد غالاهر: "يتعلق هذا (قرار مجلس الأمن الدولي) بضرورة توقف الغرب عن محاولات تعطيل المطالب بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية. لسوء الحظ فإن الغرب لا يجمع أموالا إلا بهدف إبقاء هؤلاء اللاجئين في الدول التي هربوا إليها في السنوات الأولى من النزاع وقبل كل شيء لبنان والأردن وتركيا، ولا يريد أن يعمل شيئا لإعادة إعمار البنية التحتية لعودة اللاجئين".

كما دعا الوزير الروسي الغرب إلى رفع العقوبات غير الشرعية وأحادية الجانب عن سوريا في ظروف جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي