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أقلت 23 ألف سائح.. وصول 177 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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أقلت 23 ألف سائح.. وصول 177 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة أقلت 23 ألف سائح.. وصول 177 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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كشفت جداول التشغيل للرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين، عن زيادة كبيرة في الرحلات الجوية القادمة من وأوروبا مع بداية الموسم السياحي الشتوي، اليوم السبت، حيث استقبلا 177 رحلة طيران دولية، أقلت ٢٣ ألف سائح.

واستقبل مطار الغردقة الدولى أعلى معدلات من حركة وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من دول العالم المختلفة وصلت لـ 149 رحلة طيران معظمها من روسيا بمعدل 28 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية بعد استقبال الطيران الروسى الشارتر مرة أخرى والباقي من ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا ودول البلطيق.

وكشفت جداول الرحلات السبت الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 28 رحلة طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 89 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.

فيما تشهد الاشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسي علم ارتفاعا كبيرا ووجود فنادق كاملة التشغيل من فئة الخمس نجوم كما انطلقت نحو ١٠٠ حافلة سياحية تقل السائحين في رحلات التفويج السياحي اليوم الواحد لزيارة المناطق السياحية والاثرية بالاقصر حيث يزور الاقصر في هذة الرحلات نحو ٢٥ %من السائحين الذين يأتون للغردقة.

المصرى اليوم

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