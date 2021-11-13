في اليوم العالمي لـ«الالتهاب الرئوي».. تحذيرات من خطورة الإصابة بالمرض في ظل «كورونا»

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عقدت الجمعیة المصریة العلمیة للشعب الھوائیة، الیوم السبت، مؤتمرًا صحفیًا بمناسبة الیوم العالمي للالتھاب الرئوي والذي يوافق 12 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور عدد من أساتذة الأمراض الصدریة والتنفسیة، وخلال المؤتمر تم إطلاق حملة «احمي نفسك من الالتھاب الرئوي» تحت شعار «التطعیم مش أكتر من مرة»، وذلك لنشر الوعي بمرض الالتھاب الرئوي الخطیر ومضاعفاته بإلاضافة إلى أهمية تلقي تطعیم الالتھاب الرئوي.

وقال الدكتور طارق صفوت رئیس الجمعية المصریة العلمیة للشعب الھوائیة وأستاذ الأمراض الصدریة بجامعة عین شمس، أن مرض الالتھاب الرئوي ینتج عن بكتیریا المكورات الرئویة، وتنتقل هذه البكتیریا عن طریق العدوى عند السعال أو العطس، مشيرا إلى أن بكتیریا المكورات الرئویة من الممكن أن تتسبب في التھابات في أجزاء كثیرة من الجسم، بما في ذلك الرئتین مسببة مرض الالتھاب الرئوي، ومرض التھاب الأذن الوسطى وهو أكثر شیوعا في الأطفال، وقد تُصیب أنسجة المخ والحبل الشوكي مُسببة مرض من أخطر الأمراض وهو الالتھاب السحائي وتسمم الدم.

وتابع: أعراض الالتھاب الرئوي تشمل، الحمى والسعال، وضیق التنفس وألام الصدر، وتیبس الرقبة ،آلام المفاصل، وآلام شدیدة في الأذن ویمكن أن تتسبب المكورات الرئویة- في الحالات الشدیدة إلى فقدان السمع الدائم وتلف في أنسجة المخ مما قد یؤدي للوفاة بعد ساعات قلیلة من الإصابة، مما یجعل بكتیریا المكورات الرئویة من اخطر انواع البكتیریا التي یجب الحمایة منھا.

فيما قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العلیا للفیروسات التنفسیة وأستاذ الأمراض الصدریة بجامعة عین شمس، أن مرض الالتھاب الرئوي ینتشر في كافة دول العالم ولكنه أكثر شيوعا في البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل، حیث یتلقى عدد أقل من الناس تطعیم الالتھاب الرئوي وذلك بسبب قلة الوعي بخطورة وطرق الحمایة من هذا المرض، ویعد لقاح الالتھاب الرئوي هوالطریقة المثلي لمنع الإصابة بالمرض.

واكد خطاب، أن كبارالسن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض الالتھاب الرئوي وأغلبهن لا یعلمون مدى خطورة الإصابة بمثل هذا المرض وما یلحقه من أضرار واثار جانبیة على صحتھم ومدى تأثیره السلبي على الحالات المرضیه الأخرى التي یعاني منھا صاحب الأمراض المزمنة، وتشمل أمراض الجھاز التنفسي الذین يعتبرون عرضة 10 أضعاف أكثر للإصابة بالالتھاب الرئوي عن غیرهم، ومرضى السكري الذین هم عرضة 3 مرات أكثر للإصابة، وكذلك مرضى القلب الذین یعدون عرضة 4 مرات أكثر للاصابة بالالتھاب الرئوي كما یزید التدخین أيضا من فرص الإصابة بعدوى الالتھاب الرئوي.

وشدد خطاب، على ضرورة تلقي تطعیم الالتھاب الرئوي ومراجعة الطبیب المعالج باستمرار للتأكد من الاطلاع على أهم التطعیمات الضروریة والموصى بھا عالمیا للحمایة من الامراض الخطیرة خصوصا في ظل ما یشھده العالم الآن من جائحة فیروس كورونا.

و أشار الدكتور یاسر مصطفى أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر والحساسیة بجامعة عین شمس، أن تطعیم الالتھاب الرئوي یساعد على الحمایة من مرض الالتھاب الرئوي بنسبة جیدة، حيث يحفز التطعیم الجسم على إنتاج الأجسام المضادة للبكتیریا، وبالتالي فھي تحمي الجسم من الإصابة بالمرض في حال دخول العدوى البكتیریة له مستقبلا ،مؤكدا على ضرورة تلقي جمیع البالغین من سن 50 سنة فما فوق، والبالغون الذین یعانون من حالات مرضیة مزمنة مثل الأمراض التنفسیة ومرض السكري وأمراض القلب اللقاح.

وتابع: البالغون یتلقون جرعة واحدة فقط من تطعیم الالتھاب الرئوي والتي تحميھم من خطر الاصابة بھذه الامراض ومن هنا جاء شعار الحملة «التطعیم مش اكتر من مرة«.

وأوضح، أن التشخیص والعلاج المبكر مھمان لمرض الالتھاب الرئوي وتصل نسب الوفاة بین كبار السن إلى 1 من كل 20 مریض بالالتھاب الرئوي، مشددًا على دور الأطباء في نشر الوعي وضرورة التعریف بأهم التطعیمات كي نصل للوعي المطلوب واستجابة المرضى لتلقي مثل هذه التطعیمات بصفة دوریة، لافتا إلى أن أهم ما یمیز تطعیم الالتهاب الرئوي هو انه مناسب لجميع الفئات العمرية ولا يخص سن معين وهو تطعيم مثبت الفاعلية ویتم تلقیه في الكثیر من دول العالم لكبارالسن والأطفال على وجه الأخص ضمن تطعیمات الدولة الاجبارية.

وأكد، على الفاعلية الكبیرة التي أثبتها التطعیم على مر السنین لیس فقط في خفض حالات الإصابة وتقلیل مضاعفات الالتهاب الرئوي ولكنھا تمتد لتشمل منع انتشار العدوى بین الآخرین وخصوصا كبار السن، ولذلك فان التوعية بخطورة هذا المرض كان من أهم أهداف حملة «احمي نفسك من الالتهاب الرئوي» تحت شعار التطعيم مش أكتر من مرة التي أطلقتها الجمعية منتصف شهر أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف البالغین خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.