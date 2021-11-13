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يوجه رسالة إلى جماهير : «لن اشتكي وطني في يوم من الأيام»

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مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك: «لن اشتكي وطني في يوم من الأيام» يوجه رسالة إلى جماهير : «لن اشتكي وطني في يوم من الأيام»

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وجه مرتضى منصور رسالة إلى جماهير نادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

وجاءت رسالته كالتالي: «الي جماهير نادي الزمالك العظيمة، إلى اعضاء الجمعية العمومية المحترمين، يطالبني الكثيرون بالتوجة إلى الاتحاد الدولي «الفيفا» لتقديم شكوي ضد وطني بسبب قرار تجميد مجلس الادارة الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 اكتوبر حتي الآن».

وأضاف: «مهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوي، أود ان اوضح الامور الآتية: لن اشتكي وطني في يوم من الايام إلى ايه جهة اجنبية مهما كلفني ذلك، لأن مصر لا تستحق منا ان نشوها في الخارج».

وتابع:«طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها، ولن أكون يوما شوكة في ظهرها، ومصر في عهد سيادة الرئيس هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الادارة إلا بالطرق القانونية».

وأكمل: «حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الاخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا، ولا تريد لهذا البلد الامين الاستقرار والازدهار».

واختتم: «لن يتحقق ذلك الاستقرار إلا بوعي شعبنا المصري العظيم ويقظة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الارهابية، حمي الله مصر وشعبها».

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.

المصرى اليوم

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