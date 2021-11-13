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«طالبان»: مقتل شخص وإصابة 2 أخرين جراء انفجار سيارة في كابول

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«طالبان»: مقتل شخص وإصابة 2 أخرين جراء انفجار سيارة في كابول «طالبان»: مقتل شخص وإصابة 2 أخرين جراء انفجار سيارة في كابول

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أكدت حركة «طالبان» أن مدنيا واحدا على الأقل قتل، وأصيب آخران، جراء انفجار وقع اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة كابل.

وقال وزير الإعلام بالوكالة في حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن انفجار سيارة وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الـ18 غرب كابل، مرجحا أن سبب الحادث يعود إلى اندلاع نيران داخل السيارة، مؤكدا أن تحقيقا أطلق في ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة «آماج» الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن السيارة تم تفجيرها بواسطة قنبلة مغناطيسية.

وأشار شاهد لوكالة «فرانس برس»، إلى أن الانفجار وقع قرب نقطة تفتيش لـ«طالبان» في المنطقة ذات الغالبية الهزارية التي سبق أن شهدت هجمات متعددة من قبل تنظيم «داعش»، مؤكدا سماع دوي إطلاق رصاص في الموقع عقب الانفجار.

المصرى اليوم

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