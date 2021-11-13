بسبب الأحوال الجوية.. أجازة إستثنائية لطلاب مدارس أسوان غداً

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أعلن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد ،وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل إحتمالية إستمرار سوء الأحوال الجوية ، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشأت والوصلات الكهربائية.

ولفت المحافظ إلى أنه حرصاً على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونياً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم ، على أحد العناوين الإلكترونية التالية (http://cutt.us/Aswan-EDU / https://bit.ly/3FeA5fU / https://forms.gle/4SsxXdQ5Yc3J2Hcx7 ) .

إلى ذلك، وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية، أطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة الموقف على الأرض، حيث أكد المسئولين أنه تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع ، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات ، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.