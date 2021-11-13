صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الصحية ، ومديري الوقائي بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور وكيل المديرية، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وذلك استمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.



تناول الإجتماع مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها، وشدد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات بمتابعة استلام المخزون الكافي من المستلزمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية من ديوان المديرية، ومتابعة فحص جميع المواطنين المستهدفين ضمن خطة كل مبادرة والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ومتابعة وعلاج حالات العزل المنزلي.



ووجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للمبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها بالمستشفيات، مثل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات، كما ناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وعمل الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم بالإدارات الصحية بالمحافظة، والفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة، والمنشآت الصناعية والحكومية، ودار المناسبات، ومراكز الشباب، وغيرها، وعمل الفرق بنقاط التطعيم الموجودة بالمستشفيات.



كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال القادمة، وخطة عمل فرق التطعيم بها، بجانب تطعيم طلبة الصف الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية، بالتطعيم الثنائي، وطلبة الصف الأول ببراعم الأطفال وبالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة، بالتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب السحائي، من خلال الفرق الطبية بالمحافظة، وشدد وكيل الوزارة علي متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع مدارس المحافظة، واتباع إجراءات العزل لأي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو أي أمراض معدية أخري، مع توفير الخدمة الطبية والعلاجية لهم، وذلك حفاظاً علي صحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالمحافظة.



وأشاد وكيل وزارة الصحة خلال الإجتماع بأداء عمل الفرق الطبية في ٦ إدارات صحية، لتميزهم في العمل، عن باقي الإدارات الصحية الأخري بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، وفقاً لمؤشرات الأداء، حيث جاء ترتيبهم كالتالي "منيا القمح، الزقازيق، بلبيس، ديرب نجم، أبوكبير، القنايات"، وقدم لهم الشكر علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.